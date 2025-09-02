Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

4.907 Bus Transjakarta hingga Transjabodetabek Beroperasi Normal Hari Ini, Layani 240 Rute

Selasa, 02 September 2025 – 08:55 WIB
Ilustrasi - Bus Transjakarta melintasi kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa.

jpnn.com - JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan 4.907 bus Transjakarta beroperasi normal hari ini, Selasa 2 September 2025.

"Pagi ini, 4.907 bus beroperasi dan melayani 240 rute Transjakarta dengan normal, baik BRT, Integrasi, Mikrotrans, Rusun, dan Transjabodetabek," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Selasa (1/9).

Diketahui, seluruh rute layanan Transjakarta dan Transjabodetabek telah beroperasi normal sejak Senin (1/9), setelah sempat terganggu pada pekan lalu karena unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta.

Layanan angkutan malam hari (Amari) bahkan sudah berjalan kondusif sejak Minggu (31/8) di seluruh rute.

Ayu menambahkan Transjakarta siap melayani perjalanan masyarakat dengan tarif Rp 1 hingga 7 September 2025, seperti ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Kebijakan tarif serupa juga berlaku bagi layanan MRT Jakarta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov Jakarta mencatat 32 halte TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT serta satu pintu tol mengalami kerusakan pascademonstrasi beberapa hari lalu.

Seluruh halte yang rusak itu telah dibersihkan mulai Sabtu (30/8), sementara perbaikannya ditargetkan rampung pada 8 atau 9 September 2025.  (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   Transjakarta  Transjabodetabek   layanan transjakarta  Bus Transjakarta  Demonstrasi 
