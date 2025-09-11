Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

5 Alasan Kemenangan Persita dari PSM Pantas Disebut Dramatis

Kamis, 11 September 2025 – 21:25 WIB
Eber Bessa mencetak satu dari dua gol Persita Tangerang ke gawang PSM Makassar pada pekan ke-5 BRI Super League. Foto: IG persita.official

jpnn.com - SERANG - Persita Tangerang menaklukkan PSM Makassar secara dramatis pada pekan ke-5 BRI Super League.

Ada banyak faktor yang membuat kemenangan pertama Persita Tangerang di musim ini tersebut pantas diberi label dramatis.

Pertama, karena gol Persita, keduanya lahir dari penalti yang butuh VAR. Gol pertama dicetak Eber Bessa, kedua oleh Pablo Ganet.

Kedua, dua pencetak gol Persita tak bermain secara bersamaan. Bessa bermain selama 62 menit, keluar, digantikan oleh Ganet.

Ketiga, laga Persita vs PSM Makassar itu sempat terasa bakal imbang 1-1, sebelum penalti Ganet di menit 90+3.

Ke-4, kemenangan pertama musim ini diraih di saat Persita masih dalam suasana berulang tahun yang ke-72.

Lihat ke sini, yuk, klasemen BRI Super League setelah Persita vs PSM diwarnai tiga gol.

