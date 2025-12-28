Close Banner Apps JPNN.com
5 Album Rilisan Demajors Paling 'Meledak' Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 – 07:17 WIB
Band asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki saat konferensi pers JakCloth 2025 di Sedjuk SCBD, Jakarta pada Selasa (30/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah album dari band dan penyanyi yang dirilis oleh label independen, demajors sukses mencuri perhatian sepanjang 2025.

Mulai dari debut album band punk trio Sukses Lancar Rejeki, lalu kolaborasi lintas genre dari Jason Ranti dan Dongker, Dere, Nadhif Basalamah, dan The Cottons.

1. Sukses Lancar Rejeki - Bisa Meledak!!

Album Bisa Meledak!! rekam gairah yang melonjak dikala belajar di sekolah dalam suka duka yang melekat di sanubari.

Melalui gairah punk yang terpapar oleh lingkungan keluarga para personel, dikerjakan selepas pulang sekolah, album tersebut terjadi dari refleksi lingkungan sekolah dan sekitarnya dalam menjalani kesehariannya. Bisa Meledak!! merupakan album pertama dari Sukses Lancar Rejeki, yang menjadi tonggak perkenalan dan proses tumbuh kembang bagi trio asal Bekasi, ke pasar musik di Indonesia.

2. Jason Ranti & Dongker - I don’t Know and I Dongker

Sebuah kolaborasi eksplorasi genre, karya seni rupa yang memiliki perbedaan yang cukup kontras menggabungkan gebukan drum cepat dan distorsi gitar khas Dongker dengan melodi dreamy dan lirik naratif ala Jason Ranti.

Album tersebut mengangkat seni rupa, lanskap kota yang familiar, serta keresahan dan romansa dalam kehidupan sehari-hari.

