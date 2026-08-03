5 Aplikasi Emas Digital untuk Investor Pemula

Senin, 03 Agustus 2026 – 15:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Investasi emas digital menjadi pilihan yang semakin populer karena menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan modal awal yang terjangkau.

Berbekal platform yang tepat, investor pemula bisa berinvestasi emas secara lebih praktis sekaligus membangun portofolio jangka panjang.

Sekarang ini investor pemula juga bisa memiliki eksposur terhadap crypto berbasis emas di Pintu.

Aplikasi ini menyediakan aset emas crypto seperti Tether Gold (XAUT) dan PAX Gold (PAXG) yang masing-masing didukung oleh emas fisik sehingga nilainya mengikuti harga emas dunia.

Sementara itu, banyak investor membandingkan pergerakan emas dengan harga Bitcoin karena keduanya sering menjadi pilihan dalam strategi diversifikasi portofolio.

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, emas dikenal sebagai aset safe haven, sedangkan Bitcoin lebih identik dengan aset berisiko yang menawarkan potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Seiring berkembangnya teknologi finansial, kini tersedia berbagai aplikasi investasi emas yang memudahkan masyarakat membeli emas mulai dari nominal yang terjangkau.

Kehadiran platform digital tersebut membuat investasi emas menjadi lebih mudah diakses oleh pemula.