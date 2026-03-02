Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Area Rumah yang Harus Diperhatikan Keamanannya Sebelum Mudik

Senin, 02 Maret 2026 – 05:41 WIB
5 Area Rumah yang Harus Diperhatikan Keamanannya Sebelum Mudik - JPNN.COM
Ilustrasi mudik. Foto: Dok. inDrive

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan umat muslim Indonesia.

Umat muslim bisa meninggalkan rumah mereka selama beberapa hari saat mudik.

Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan sebaiknya periksa kembali bagian-bagian tertentu dari rumah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengunci pintu dan jendela

Sebelum Anda meninggalkan area rumah, hendak pergi ataupun tidur, pastikan sudah mengunci pintu serta menutup jendela di seluruh bagian rumah.

Pastikan memasang kunci gerendel di pintu luar dan gunakan kunci yang tepat di pintu geser.

Baca Juga:

Cara sederhana ini memungkinkan pencuri tidak bisa masuk ke rumah.

Jika memiliki sistem otomasi rumah, gunakan komputer atau ponsel untuk mengunci pintu dari jarak jauh jika lupa melakukannya sebelum pergi.

Ada beberapa area rumah yang harus Anda periksa keamanannya sebelum mudik dan salah satunya ialah tentu saja garasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mudik  area rumah  pintu  jendela 
BERITA MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp