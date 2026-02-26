Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Bahan Alami Pereda Nyeri yang Bisa Anda Coba

Kamis, 26 Februari 2026 – 05:23 WIB
Minyak cengkeh. Foto: organicfacts

jpnn.com, JAKARTA - NYERI yang Anda rasakan pada tubuh bisa terjadi karena berbagai hal.

Nyeri bisa terjadi karena Anda mengangkat beban terlalu berat, sedang sakit, dan lainnya.

Pereda nyeri yang Anda butuhkan tidak selalu berupa obat yang biasa kamu konsumsi.

Obat pereda nyeri bisa ditemukan di area yang sering diabaikan, seperti makanan, tanaman, dan sayuran yang mungkin hanya tergeletak begitu saja di rak dapur Anda.

Beberapa di antaranya juga bisa dengan mudah dibeli di pasar terbuka atau toko berantai di sekitar rumah Anda.

Meskipun obat pereda nyeri alami ini tersedia dengan mudah, penting untuk dicatat bahwa obat ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti resep dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyedia layanan kesehatan.

Meskipun demikian, berikut adalah bahan alami pereda nyeri yang ampuh untuk mengatasi masalah kesehatan umum sehari-hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa bertindak sebagai obat pereda nyeri yang membantu Anda dan salah satunya adalah cuka sari apel.

TAGS   nyeri  bahan alami  Jahe  kunyit 
