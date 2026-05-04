5 Bahan Alami untuk Meredakan Gejala Asma

Senin, 04 Mei 2026 – 06:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASMA merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Asma penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Akibatnya, Anda akan lebih sulit untuk mengirup dan mengembuskan napas.

Meski tidak bisa disembuhkan, gejala asma bisa diredakan dengan obat tradisional bahkan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di dapur. Penasaran apa saja bahan alami yang bisa digunakan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Khasiat jahe untuk kesehatan tubuh sudah diakui sejak zaman dulu, termasuk sebagai obat asma herbal atau bahan alami.

Cara kerja jahe untuk meredakan asma sebetulnya belum diketahui secara pasti.

Namun, para ahli menduga bahwa jahe bisa membantu mengurangi respons alergi dengan menurunkan menurunkan kadar IgE dalam tubuh.

2. Bawang putih

Bawang putih memiliki sifat antiradang yang berguna sebagai obat herbal atau alami untuk meredakan gejala asma.