5 Bahan Alami untuk Redakan Pilek dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - PILEK merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Pilek menyerang saluran pernapasan yang mengakibatkan Anda sulit tidur dan bernapas.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan pilek.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Sudah sejak lama jahe digunakan sebagai bahan alami untuk melegakan tenggorokan.

Tanaman yang satu ini efektif untuk melemaskan otot saluran yang dapat melegakan hidung tersumbat.

Tak hanya itu, jahe juga bisa mengembalikan tubuh saat sedang tidak enak badan karena pilek.

Mengonsumsi jahe bisa memicu meningkatkan imunitas tubuh agar bekerja lebih cepat untuk pemulihan.