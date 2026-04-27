5 Bahan Alami yang Ampuh Menurunkan Gula Darah dengan Cepat

Senin, 27 April 2026 – 08:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Diabetes disebabkan karena gula darah yang meningkat terlalu tinggi.

Meskipun pengobatan alami bisa melengkapi pengelolaan diabetes, penting untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan dan tidak menggantinya dengan obat yang diresepkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kayu manis bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah.

Ini bisa ditambhkan ke makanan atau dikonsumsi sebagai suplemen.

2. Fenugreek

Biji fenugreek bisa membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan fungsi insulin.

Fenugreek bisa dikonsumsi sebagai biji utuh atau dikonsumsi sebagai suplemen.