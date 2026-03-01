Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Tips

5 Bahan Rumahan Buat Usir Jamur di Bodi Mobil

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:44 WIB
5 Bahan Rumahan Buat Usir Jamur di Bodi Mobil - JPNN.COM
Cara menghilangkan jamur di bodi mobil. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bercak putih keabu-abuan atau jamur di permukaan cat mobil kerap bikin pemilik kendaraan geregetan.

Sekilas tampak sepele, tetapi jamur yang dibiarkan bisa merusak tampilan dan menurunkan rasa percaya diri, apalagi bagi mereka yang telaten menjaga kilap bodi.

Dalam penjelasan di laman resminya, Suzuki menyebut kemunculan jamur bisa dipicu banyak hal.

Baca Juga:

Mulai dari kandungan mineral pada air, cara menyimpan mobil yang terlalu lembap, hingga kebiasaan mencuci yang kurang tepat.

Kabar baiknya, noda membandel masih bisa diatasi tanpa harus buru-buru ke salon mobil. Berikut beberapa cara yang bisa dicoba di rumah:

1. Pasta gigi putih

Baca Juga:

Bukan mitos. Pasta gigi putih yang dioleskan dengan kain katun dapat membantu mengangkat jamur ringan di permukaan cat.

Pastikan bodi sudah bersih dari debu, lalu gosok perlahan di area yang terdampak.

Sekilas tampak sepele, tetapi jamur yang dibiarkan bisa merusak tampilan dan menurunkan rasa percaya diri, apalagi bagi mereka yang telaten menjaga kilap bodi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bahan rumahan usir jamur di mobil  bahan penghilang jamur  jamur di bodi mobil  jamur mobil 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp