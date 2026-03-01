5 Bahan Rumahan Buat Usir Jamur di Bodi Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Bercak putih keabu-abuan atau jamur di permukaan cat mobil kerap bikin pemilik kendaraan geregetan.

Sekilas tampak sepele, tetapi jamur yang dibiarkan bisa merusak tampilan dan menurunkan rasa percaya diri, apalagi bagi mereka yang telaten menjaga kilap bodi.

Dalam penjelasan di laman resminya, Suzuki menyebut kemunculan jamur bisa dipicu banyak hal.

Mulai dari kandungan mineral pada air, cara menyimpan mobil yang terlalu lembap, hingga kebiasaan mencuci yang kurang tepat.

Kabar baiknya, noda membandel masih bisa diatasi tanpa harus buru-buru ke salon mobil. Berikut beberapa cara yang bisa dicoba di rumah:

1. Pasta gigi putih

Bukan mitos. Pasta gigi putih yang dioleskan dengan kain katun dapat membantu mengangkat jamur ringan di permukaan cat.

Pastikan bodi sudah bersih dari debu, lalu gosok perlahan di area yang terdampak.