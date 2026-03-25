5 Bahaya Jeruk Nipis untuk Kulit yang Perlu Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jeruk nipis merupakan tumbuhan yang termasuk dalam suku jeruk-jerukan berukuran kecil dan memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan dengan beberapa jenis jeruk lainnya.

Jeruk nipis juga mengandung antioksidan dan vitamin C yang tinggi sehingga sering dimanfaatkan dalam produk-produk kecantikan.

Banyak orang juga mempercayakan penggunaan jeruk nipis untuk mencerahkan kulit.

Namun, faktanya jeruk nipis tidak disarankan untuk diaplikasikan secara langsung ke kulit wajah.

Kandungan asam yang tinggi akan sulit diterima oleh kulit wajah terutama kulit wajah sensitif, sehingga akan sangat berbahaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Merusak Skin Barrier

Kulit secara alami memiliki skin barrier atau lapisan pelindung kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari zat-zat polutan, asap, ultraviolet, dan lain sebagainya.