5 Bahaya Makan Garam Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gagal Jantung

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bahan masakan penting berbagai hidangan gurih.

Namun, jangan pernah disepelekan, bahwa ada bahaya mengintai saat seseorang mengonsumsi garam berlebihan.

Perlu diingat, bahwa batas maksimal konsumsi garam per hari untuk wanita dan pria dewasa adalah 1500 mg menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Muncul kantong mata

Jangan sepelekan, ternyata makan garam berlebihan bisa menyebabkan penumpukan cairan.

Efeknya, kelebihan air bisa menimbulkan bengkak di wajah dan tubuh.

Seperti diketahui, bahwa pada pagi hari seusai bangun tidur wajah akan terlihat bengkak.

Bagian kulit yang tipis di sekitar mata berisiko lebih tinggi mengalami bengkak.