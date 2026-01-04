Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Bahaya Makan Garam Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gagal Jantung

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:10 WIB
5 Bahaya Makan Garam Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gagal Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bahan masakan penting berbagai hidangan gurih.

Namun, jangan pernah disepelekan, bahwa ada bahaya mengintai saat seseorang mengonsumsi garam berlebihan.

Perlu diingat, bahwa batas maksimal konsumsi garam per hari untuk wanita dan pria dewasa adalah 1500 mg menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Muncul kantong mata

Jangan sepelekan, ternyata makan garam berlebihan bisa menyebabkan penumpukan cairan.

Efeknya, kelebihan air bisa menimbulkan bengkak di wajah dan tubuh.

Baca Juga:

Seperti diketahui, bahwa pada pagi hari seusai bangun tidur wajah akan terlihat bengkak.

Bagian kulit yang tipis di sekitar mata berisiko lebih tinggi mengalami bengkak.

Ada beberapa efek samping makan garam berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menimbulkan kantong mata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   garam  makan garam  Hipertensi  Kantong mata 
BERITA GARAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp