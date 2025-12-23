5 Bahaya Makan Kacang Tanah Berlebihan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kacang tanah? Kacang tanah merupakan salah satu camilan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kacang tanah merupakan pengganti yang paling memuaskan untuk camilan dan keripik olahan.

Kantong nutrisi yang sangat banyak ini bisa mencegah rasa lapar di antara waktu makan atau menjadi camilan terbaik saat Anda menonton acara favorit kamu.

Secara umum, kacang tanah atau 'moongfali' seperti yang dikenal di India, mengandung banyak lemak sehat dan mengandung banyak lemak tak jenuh ganda dan tunggal.

Kacang tanah dianggap sebagai salah satu sumber lemak omega 6 tertinggi yang bisa membantu melawan sejumlah penyakit inflamasi termasuk penyakit jantung, diabetes, dan kanker.

Dengan nilai nutrisinya yang tinggi dan rasanya yang lezat, orang terkadang cenderung mengonsumsinya secara berlebihan.

Kacang tanah tidak hanya kaya akan lemak baik, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda, tetapi juga merupakan sumber protein dan magnesium yang sangat baik.

Meskipun kacang tanah mungkin tidak diragukan lagi baik untuk kesehatan Anda, kacang tanah cenderung menimbulkan beberapa ancaman jika dikonsumsi berlebihan.