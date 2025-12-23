Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Bahaya Makan Kacang Tanah Berlebihan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda

Rabu, 31 Desember 2025 – 02:58 WIB
5 Bahaya Makan Kacang Tanah Berlebihan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda - JPNN.COM
Kacang Tanah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kacang tanah? Kacang tanah merupakan salah satu camilan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kacang tanah merupakan pengganti yang paling memuaskan untuk camilan dan keripik olahan.

Kantong nutrisi yang sangat banyak ini bisa mencegah rasa lapar di antara waktu makan atau menjadi camilan terbaik saat Anda menonton acara favorit kamu.

Baca Juga:

Secara umum, kacang tanah atau 'moongfali' seperti yang dikenal di India, mengandung banyak lemak sehat dan mengandung banyak lemak tak jenuh ganda dan tunggal.

Kacang tanah dianggap sebagai salah satu sumber lemak omega 6 tertinggi yang bisa membantu melawan sejumlah penyakit inflamasi termasuk penyakit jantung, diabetes, dan kanker.

Dengan nilai nutrisinya yang tinggi dan rasanya yang lezat, orang terkadang cenderung mengonsumsinya secara berlebihan.

Baca Juga:

Kacang tanah tidak hanya kaya akan lemak baik, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda, tetapi juga merupakan sumber protein dan magnesium yang sangat baik.

Meskipun kacang tanah mungkin tidak diragukan lagi baik untuk kesehatan Anda, kacang tanah cenderung menimbulkan beberapa ancaman jika dikonsumsi berlebihan.

Ada beberapa efek samping makan kacang secara berlebihan untuk kesehatan tubuh Anda dan bisa menyebabkan timbulnya penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kacang tanah  makan kacang tanah  Peradangan  mineral 
BERITA KACANG TANAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp