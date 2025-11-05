5 Bahaya Makan Kunyit Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk hidangan seperti gulai.

Kunyit, rempah berwarna emas telah menarik perhatian dari seluruh dunia sebagai makanan penambah kekebalan tubuh.

Bagi yang belum tahu, kunyit adalah sepupu dekat jahe, dan memberikan warna kuning khas pada kari.

Rempah ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk beberapa manfaat kesehatan yang mencakup menurunkan risiko penyakit jantung, radang sendi, sindrom iritasi usus besar, dan beberapa jenis kanker.

Semua manfaat ini merupakan keajaiban kurkumin, zat yang ditemukan dalam kunyit.

Sebuah studi dalam Oncogene menunjukkan bahwa kunyit bisa lebih efektif daripada obat antiinflamasi umum seperti Advil (ibuprofen) dan aspirin.

Namun, mereka mengatakan bahwa mengonsumsi sesuatu secara berlebihan adalah ide yang buruk, dan hal yang sama berlaku untuk kunyit.

Mengonsumsi kunyit dalam jumlah sedang memang bermanfaat, tetapi jika berlebihan, Anda akan mengalami efek samping.