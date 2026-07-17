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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Bahaya Mengonsumsi Kunyit Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

Jumat, 17 Juli 2026 – 05:39 WIB
5 Bahaya Mengonsumsi Kunyit Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini - JPNN.COM
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kunyit atau haldi, rempah emas yang ditemukan di setiap rumah tangga India, telah mendapatkan perhatian dari seluruh dunia sebagai makanan penambah kekebalan tubuh.

Bagi yang belum tahu, kunyit adalah sepupu dekat jahe, dan memberikan warna kuning khas pada kari.

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Rempah ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk beberapa manfaat kesehatan, termasuk menurunkan risiko penyakit jantung, radang sendi, sindrom iritasi usus besar, dan beberapa jenis kanker.

Semua manfaat ini merupakan keajaiban kurkumin, zat yang ditemukan dalam kunyit.

Sebuah studi di Oncogene menunjukkan bahwa kunyit bisa lebih efektif daripada obat antiinflamasi umum seperti Advil (ibuprofen) dan aspirin.

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Namun, mereka mengatakan bahwa mengonsumsi sesuatu secara berlebihan adalah ide yang buruk, dan hal itu sama halnya dengan kunyit.

Mengonsumsinya dalam jumlah sedang memang bermanfaat, tetapi jika berlebihan, Anda akan mengalami efek samping.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi kunyit secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.

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TAGS   kunyit  penyakit  mual  zat besi 
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