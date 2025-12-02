5 Bahaya Minum Air Lemon yang Bikin Kaget

Jumat, 02 Januari 2026 – 03:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Apakah air lemon menjadi minuman pagi pilihan Anda untuk memulai perjalanan penurunan berat badan?

Minuman pagi yang populer ini dikatakan bisa mendukung pencernaan, mempercepat perjalanan penurunan berat badan, bermanfaat bagi kulit, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Namun, minum air lemon terlalu banyak mungkin tidak memberikan manfaat tersebut.

Faktanya, ada banyak efek samping air lemon jika Anda mengonsumsinya secara berlebihan.

Ya, lemon, selain memberi rasa pada air, juga penuh dengan nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral seperti kalium, dan folat.

Vitamin C merupakan salah satu alasan utama mengapa orang minum air lemon karena diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan semua jaringan tubuh.

Namun, moderasi adalah kuncinya dan minum air lemon terlalu banyak bisa menyebabkan beberapa masalah.