5 Bahaya Minum Air Panas Berlebihan, Bikin Penyakit Ganas Ini Mengintai Anda

Selasa, 16 Juni 2026 – 06:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi minuman panas setelah bangun tidur di pagi hari.

Memulai hari dengan secangkir teh, kopi, atau air putih hangat adalah ritual bagi banyak orang.

Namun, minum minum air panas telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker tertentu, terutama kanker esofagus.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, mengonsumsi minuman pada suhu di atas 65 derajat Celcius (149 derajat Fahrenheit) bisa menyebabkan cedera termal pada esofagus.

Kerusakan termal ini bisa menyebabkan peradangan dan, seiring waktu, berpotensi berkontribusi terhadap kanker.

Studi lain yang diterbitkan dalam International Journal of Cancer menemukan bahwa minum minuman panas bisa meningkatkan risiko kanker esofagus.

Studi tersebut menjelaskan bahwa individu yang menyukai minuman mereka lebih hangat dari 60 derajat Celcius (140 derajat Fahrenheit) dan mengonsumsi lebih dari 700 ml teh per hari memiliki risiko kanker esofagus 90 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang minum lebih sedikit teh dan pada suhu yang lebih dingin.

Kanker esofagus adalah pertumbuhan sel yang dimulai di esofagus.