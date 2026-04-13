5 Bahaya Minum Kopi Saat Perut Kosong di Pagi Hari

Senin, 13 April 2026 – 07:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka minum kopi saat perut kosong di pagi hari.

Namun, minum kopi saat perut kosong di pagi hari mungkin bukan pilihan yang paling sehat.

Meskipun kopi menawarkan beberapa manfaat, mengonsumsinya tanpa makanan bisa menimbulkan berbagai efek buruk bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan keasaman

Kopi memiliki kandungan asam yang tinggi, dan bila dikonsumsi saat perut kosong bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung.

Keasaman berlebih ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, termasuk mulas, refluks asam, dan sakit mag.

Seiring waktu, paparan asam lambung tingkat tinggi secara kronis dapat merusak lapisan lambung, sehingga menyebabkan masalah pencernaan yang lebih parah.

2. Mengganggu pencernaan

Minum kopi saat perut kosong bisa mengganggu proses alami pencernaan.