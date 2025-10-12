Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Bahaya Minum Teh Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis

Minggu, 12 Oktober 2025 – 08:44 WIB
5 Bahaya Minum Teh Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis - JPNN.COM
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.

Teh yang mengandung kafein dan theobromin, ternyata tidak boleh dikonsumsi lebih dari 200-300 mg setiap harinya.

Sebab, jika mengonsumsi kandungan kafein secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit jantung dan darah tinggi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gelisah

Selain menyebabkan susah tidur, kafein juga akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap orang.

Sebagian orang merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang karena kandungan kafein dalam teh.

Baca Juga:

Beberapa orang juga merasa pusing, sakit kepala, dan dada berdebar-debar sehingga tubuh pun jadi sangat tidak nyaman.

2. Ketergantungan

Jika kamu terbiasa mengonsumsi minuman berkafein maka akan berisiko menyebabkan ketergantungan.

Ada beberapa efek samping minum teh secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan risiko anemia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teh  Minum Teh  gelisah  Anemia 
BERITA TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp