Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

5 Begal Terhadap Petugas Damkar Positif Narkoba

Kamis, 16 April 2026 – 04:50 WIB
Begal ditangkap. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan lima pelaku begal terhadap petugas pemadam kebakaran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, positif menggunakan narkoba.

"Jadi, lima pelaku ini setelah dites urine positif narkoba," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu.

Menurut dia, pada Senin (13/4) petugas berhasil menangkap lima orang pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu hotel di Jakarta Utara.

Baca Juga:

Saat penangkapan lima pelaku begal, lanjut Roby, terdapat delapan orang lainnya di lokasi penangkapan, di mana dua orang merupakan laki-laki dan enam perempuan.

Dari tujuh laki-laki yang berada di lokasi, termasuk lima tersangka dan dua saksi setelah dilakukan tes urine dinyatakan positif menggunakan narkoba.

"Setelah kami cek ternyata tujuh laki-lakinya semuanya positif menggunakan narkoba. Jadi, yang lima adalah pelaku, yang dua saksi menggunakan narkoba dan sekarang masih ditangani Satnarkoba untuk penggunaan narkobanya," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap seorang anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) berinisial BMH (29) pada Kamis (2/4) dini hari.

"Lima orang terduga pelaku berhasil diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (13/4) malam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  narkoba  Pemadam Kebakaran  Polres Jakarta Pusat 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp