5 Berita Terpopuler: 145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Solusi Penyelesaian Masalah PPPK Sudah Ada, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (18/6) tentang 145 ribu ASN jadi target BKN, solusi PPPK jadi PNS, hingga alhamdulillah PPPK tidak terdampak kebijakan gubernur. Simak selengkapnya!

1. 145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Prof Zudan: PNS & PPPK Harus Kuasai AI

Sebanyak 145 ribu aparatur sipil negara (ASN) menjadi target Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital, hasil kolaborasi, dan kerja sama dengan Microsoft Indonesia.

Kepala BKN Prof. Zudan mengungkapkan transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN.

"PNS dan PPPK harus kuasai artificial intelligence (AI). Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak pekerjaan administratif dan rutin yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi," terang Prof. Zudan, Kamis (18/6).

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145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Prof Zudan: PNS & PPPK Harus Kuasai AI

2. Solusi Penyelesaian Masalah PPPK Cuma Satu: Alihkan Seluruhnya ke PNS