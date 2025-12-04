Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 3.515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Honorer Gagal Temui Jalan Buntu, Ternyata

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:59 WIB
5 Berita Terpopuler: 3.515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Honorer Gagal Temui Jalan Buntu, Ternyata - JPNN.COM
Masih banyak honorer non-database BKN tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (3/12) tentang 3.515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu, honorer gagal menemui jalan buntu, hingga ternyata PPPK Paruh Waktu yang sebagian masih berproses. Simak selengkapnya! 

1. Afirmasi Berakhir, Upaya Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menemui Jalan Buntu

Kebijakan afirmasi pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu sudah ditutup alias berakhir. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemenpan RB Nomor B/5645 SM.01.00/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda). 

Baca Juga:

Dengan demikian, upaya para honorer non-database BKN untuk bisa terakomodasi dalam pengangkatan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu menemui jalan buntu.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Afirmasi Berakhir, Upaya Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menemui Jalan Buntu

Baca Juga:

2. 3.515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gajian Sebentar Lagi

Sebanyak 3.515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu secara bersamaan. 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (3/12) tentang 3.515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu, honorer gagal menemui jalan buntu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer  ASN  PNS  Honorer Bodong 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp