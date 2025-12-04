5 Berita Terpopuler: 3.515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Honorer Gagal Temui Jalan Buntu, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (3/12) tentang 3.515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu, honorer gagal menemui jalan buntu, hingga ternyata PPPK Paruh Waktu yang sebagian masih berproses. Simak selengkapnya!

1. Afirmasi Berakhir, Upaya Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menemui Jalan Buntu

Kebijakan afirmasi pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu sudah ditutup alias berakhir. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemenpan RB Nomor B/5645 SM.01.00/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda).

Dengan demikian, upaya para honorer non-database BKN untuk bisa terakomodasi dalam pengangkatan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu menemui jalan buntu.

2. 3.515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gajian Sebentar Lagi

Sebanyak 3.515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu secara bersamaan.