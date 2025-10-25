Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 4 Jenis Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Ada Promosi jadi Full Time? Info Terbaru Muncul

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:52 WIB
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang juga mendapatkan beragam tunjangan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (24/10) tentang empat jenis tunjangan untuk PPPK paruh waktu, ada promosi jadi PPPK full time? Hingga muncul info terbaru dari KPK. Simak selengkapnya.

1. Selain Gaji Pokok, Ada 4 Jenis Tunjangan PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan memberikan sejumlah tunjangan kepada PPPK Paruh Waktu. 

Diketahui, Pemkab Batang telah mengajukan 2.823 non-ASN atau honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang Dwi Riyanto mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk komitmen dan kepedulian Pemkab terhadap para pegawai non-ASN yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik.

Selain Gaji Pokok, Ada 4 Jenis Tunjangan PPPK Paruh Waktu

2. PPPK Paruh Waktu Hanya 1 Tahun, Lantas Promosi jadi Full Time? BKN Menjawab

