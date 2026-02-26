Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, Seluruh PNS, PPPK & P3K PW Perlu Tahu, Ada soal Gaji

Kamis, 26 Februari 2026 – 07:20 WIB
5 Berita Terpopuler: 5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, Seluruh PNS, PPPK & P3K PW Perlu Tahu, Ada soal Gaji - JPNN.COM
MenPANRB Rini Widyantini. Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (25/2) tentang lima poin penting penjelasan MenPANRB soal CPNS 2026, seluruh PNS, PPPK & P3K PW perlu tahu, hingga penjelasan soal PPPK Penuh Waktu Berijazah SMA. Simak selengkapnya!

1. Seluruh PNS, PPPK, dan P3K PW Perlu Tahu Penjelasan Menteri Rini, Silakan Disimak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia bisa menjadi komponen cadangan (komcad).

Baca Juga:

Diketahui, ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Satu lagi PPPK Paruh Waktu atau P3K PW yang bersifat sementara, sebelum diangkat menjadi pegawai ASN penuh waktu tanpa melalui tes lagi.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Seluruh PNS, PPPK, dan P3K PW Perlu Tahu Penjelasan Menteri Rini, Silakan Disimak

Baca Juga:

2. PPPK Paruh Waktu Dapat THR Lebaran? Kepala BKN Beri Info Singkat

Pemerintah segera mencairkan dana THR lebaran untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (25/2) tentang lima poin penting penjelasan MenPANRB soal CPNS 2026, seluruh PNS, PPPK & P3K PW perlu tahu, hingga penjelasan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  Menpanrb  Gaji  PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  CPNS  CPNS 2026 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp