5 Berita Terpopuler: 5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, Seluruh PNS, PPPK & P3K PW Perlu Tahu, Ada soal Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (25/2) tentang lima poin penting penjelasan MenPANRB soal CPNS 2026, seluruh PNS, PPPK & P3K PW perlu tahu, hingga penjelasan soal PPPK Penuh Waktu Berijazah SMA. Simak selengkapnya!

1. Seluruh PNS, PPPK, dan P3K PW Perlu Tahu Penjelasan Menteri Rini, Silakan Disimak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia bisa menjadi komponen cadangan (komcad).

Diketahui, ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Satu lagi PPPK Paruh Waktu atau P3K PW yang bersifat sementara, sebelum diangkat menjadi pegawai ASN penuh waktu tanpa melalui tes lagi.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Seluruh PNS, PPPK, dan P3K PW Perlu Tahu Penjelasan Menteri Rini, Silakan Disimak

2. PPPK Paruh Waktu Dapat THR Lebaran? Kepala BKN Beri Info Singkat

Pemerintah segera mencairkan dana THR lebaran untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.