Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat, Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tak Diperpanjang, Bakal Dirumahkan?

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:57 WIB
5 Berita Terpopuler: 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat, Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tak Diperpanjang, Bakal Dirumahkan? - JPNN.COM
Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi Foto: Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (27/10) tentang 5 tahun bukan waktu yang singkat menjadi PPPK, ribuan PPPK tak diperpanjang tahun depan, hingga 45 honorer Satpol PP bakal dirumahkan? Simak selengkapnya.

1. Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tidak Diperpanjang, Simak Respons Kepala BKN

Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), berencana tidak memperpanjang kontrak kerja 1.070 PPPK pada 2026. 

Baca Juga:

Ribuan PPPK tersebut merupakan pegawai hasil seleksi formasi 2021/2022. 

Mereka mendapatkan SK pengangkatan PPPK dengan masa kontrak 5 tahun, yang berarti akan habis pada 2026.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tidak Diperpanjang, Simak Respons Kepala BKN

2. Tony Bilang Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat

5 berita terpopuler sepanjang Senin (27/10) tentang 5 tahun bukan waktu yang singkat menjadi PPPK, ribuan PPPK tak diperpanjang tahun depan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  ASN  perpanjangan kontrak PPPK  PPPK tak diperpanjang  PPPK Paruh Waktu 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp