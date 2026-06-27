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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 6 Poin Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Telah Sampai kepada Presiden, Ribuan Mutasi Terjadi

Sabtu, 27 Juni 2026 – 06:34 WIB
5 Berita Terpopuler: 6 Poin Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Telah Sampai kepada Presiden, Ribuan Mutasi Terjadi - JPNN.COM
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika bersama pengurus lainnya saat sowan ke KemenPAN-RB. Foto dok. Aliansi R2 R3 Indonesia for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (26/6) tentang ribuan mutasi Polri terjadi, enam poin surat PPPK paruh waktu dan honorer sudah sampai kepada Presiden, hingga mungkinkah ada alasan khusus penyebab Kabid Humas Polda Riau diganti? Simak selengkapnya!

1. 6 Poin Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN yang Sudah Diterima Presiden

Aliansi R2 R3 Indonesia (ARRI) menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada pemerintah terkait penyelesaian status honorer R2 R3 yang telah mengikuti proses pendataan nasional dan seleksi ASN sesuai kebijakan pemerintah.

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Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesian Faisol Mahardika mengatakan, sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah berkewajiban melakukan penataan honorer serta memastikan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

UU ASN juga menegaskan pentingnya penataan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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6 Poin Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN yang Sudah Diterima Presiden

2. Kabid Humas Polda Riau Diganti, Mungkinkah Ini Penyebabnya?

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (26/6) tentang ribuan mutasi Polri terjadi, enam poin surat PPPK paruh waktu dan honorer sudah sampai kepada Presiden

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  Presiden  Mutasi 
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