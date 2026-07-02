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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: 7 Aspirasi P3K Sudah Dicatat Istana, soal Nasib PPPK dan Paruh Waktu? Tolong Buka Datanya

Kamis, 02 Juli 2026 – 07:19 WIB
5 Berita Terpopuler: 7 Aspirasi P3K Sudah Dicatat Istana, soal Nasib PPPK dan Paruh Waktu? Tolong Buka Datanya - JPNN.COM
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (1/7) tentang tujuh aspirasi P3K sudah dicatat istana, nasib PPPK dan P3K PW bagaimana? Tolong data kader yang main proyek MBG dibuka. Simak selengkapnya!

1. 7 Aspirasi PPPK Sudah Dicatat Istana, Ada Alih Status PNS

Lima forum PPPK dan PPPK paruh waktu sudah menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin, 29 Juni 2026.  

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Sekjen Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Ratna Purwakesi mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permohonan PPPK dan PPPK paruh waktu untuk diangkat PNS. 

"Alhamdulillah, aspirasi ini mendapat respons positif dari Pak Sufmi. Beliau akan memperjuangkan PPPK paruh waktu menjadi PNS secara bertahap dimulai dari guru, nakes, tendik, dan tenaga teknis," kata Ratna.

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7 Aspirasi PPPK Sudah Dicatat Istana, Ada Alih Status PNS

2. Apa Kabar Tindak Lanjut Kesimpulan Raker 8 Juni soal Nasib PPPK dan P3K PW?

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (1/7) tentang tujuh aspirasi P3K sudah dicatat istana, nasib PPPK dan P3K PW bagaimana?

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