5 Berita Terpopuler: Ada Angin Segar, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu, Presiden Prabowo Sudah Diminta Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (19/6) tentang ada angin segar bagi honorer, seluruh PNS dan PPPK harus tahu aplikasi pro-karier, hingga Prabowo diminta turun tangan soal dugaan mafia tanah. Simak selengkapnya!

1. Pemerintah Siapkan Aplikasi Pro-Karier ASN, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu

Seluruh PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus tahu bahwa pemerintah tengah menyiapkan aplikasi yang mendukung program Badan Kepegawaian Negara (BKN) pro-karier ASN (aparatur sipil negara).

BKN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.

Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui pembelajaran digital yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.

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Pemerintah Siapkan Aplikasi Pro-Karier ASN, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu

2. Angin Segar untuk Honorer Belum Diangkat jadi PPPK dan P3K PW