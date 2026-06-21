5 Berita Terpopuler: Ada Desakan Guru PPPK Diangkat Menjadi PNS, Pasti Senang Mengetahui Kabar Ini, Gaji Bakal Naik?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (20/6) tentang desakan guru PPPK diangkat menjadi PNS di Kemendikdasmen, PNS dan PPPK pasti senang mengetahui kabar ini, hingga gaji PPPK paruh waktu bakal naik. Simak selengkapnya!

1. Kemendikdasmen Didesak Mengusulkan Guru PPPK menjadi PNS

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) didesak untuk mengusulkan guru PPPK menjadi PNS.

Menurut Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo, alih status PPPK ke PNS menjadi solusi paling tokjer untuk menuntaskan masalah aparatur sipil negara (ASN) kontrak tersebut.

"Kemendikdasmen harus mendorong guru PPPK menjadi PNS. Dengan begitu, gaji menjadi tanggung jawab pusat," kata Eko kepada JPNN, Sabtu (20/6/2026).

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Kemendikdasmen Didesak Mengusulkan Guru PPPK menjadi PNS

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