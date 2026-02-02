5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (1/2) tentang ada rapat lintas kementerian membahas PPPK dan honorer, 4.000 ASN bakal jadi komcad, hingga ini penyebab IHSG bakal rebound. Simak selengkapnya!

1. Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah sedang mencari solusi masalah guru PPPK paruh waktu di Indonesia termasuk di Cianjur.

Pemerintah juga sedang mencarikan solusi terbaik berkaitan dengan nasib guru honorer yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mencari solusi bagi guru yang berstatus PPPK paruh waktu.

2. Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta, bakal diikutsertakan menjadi komponen cadangan (komcad).