Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya

Senin, 02 Februari 2026 – 08:06 WIB
5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya - JPNN.COM
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret bela negara di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Walda Marison.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (1/2) tentang ada rapat lintas kementerian membahas PPPK dan honorer, 4.000 ASN bakal jadi komcad, hingga ini penyebab IHSG bakal rebound. Simak selengkapnya!

1. Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah sedang mencari solusi masalah guru PPPK paruh waktu di Indonesia termasuk di Cianjur. 

Baca Juga:

Pemerintah juga sedang mencarikan solusi terbaik berkaitan dengan nasib guru honorer yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mencari solusi bagi guru yang berstatus PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer

Baca Juga:

2. Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta, bakal diikutsertakan menjadi komponen cadangan (komcad). 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (1/2) tentang ada rapat lintas kementerian membahas PPPK dan honorer, 4.000 ASN bakal jadi komcad, hingga ini penyebab IHSG

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  IHSG  PPPK  honorer  ASN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp