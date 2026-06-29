5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Formasi Guru CPNS, Waka BKN merespons soal PPPK & PPPK Paruh Waktu, Begini Analisisnya

Senin, 29 Juni 2026 – 07:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (28/6) tentang ada usulan formasi guru CPNS, Waka BKN merespons soal soal PPPK dan PPPK PW, hingga begini analisis kriminolog soal Kopdes Merah Putih. Simak selengkapnya!

1. Info Penting untuk Seluruh PPPK, Adkasi Usul Revisi UU Pemda

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) resmi menyampaikan usul revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemda punya kapasitas fiskal memadai, antara lain untuk gaji PPPK.

Usulan tersebut lahir dari Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Adkasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/6).

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Info Penting untuk Seluruh PPPK, Adkasi Usul Revisi UU Pemda

2. Info Terbaru Waka BKN soal Guru PPPK & PPPK Paruh Waktu Bisa Liburan Sekolah, Cermati

Polemik liburan sekolah bagi guru PPPK dan PPPK paruh waktu masih jadi topik hangat.