JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker

Kamis, 01 Januari 2026 – 07:57 WIB
5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker - JPNN.COM
Para PPPK paruh waktu di Lombok Tengah, Provinsi NTB saat menunggu pemberian SK pengangkatan di Lombok Tengah, Rabu (31/12/2025). ANTARA/Akhyar Rosidi.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (31/12) tentang Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan penghapusan PPPK paruh waktu, PPPK optimistis jadi PNS, hingga Non-Database BKN menunggu loker. Simak selengkapnya! 

1. Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan kepada pemerintah agar status PPPK Paruh Waktu dihapus. 

Penghapusan dimaksud ialah kenaikan status dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. 

Harapannya, dengan berstatus PPPK penuh waktu, kinerja pegawai lebih bisa optimal.

Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

2. Pengakuan PPPK Paruh Waktu: Saat Honorer Gaji Rp 200 Ribu, Kini Rp2,6 Juta

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  PNS  BKN  honorer  honorer nondatabase  gaji PPPK 
