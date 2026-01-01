5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker

Kamis, 01 Januari 2026 – 07:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (31/12) tentang Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan penghapusan PPPK paruh waktu, PPPK optimistis jadi PNS, hingga Non-Database BKN menunggu loker. Simak selengkapnya!

1. Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan kepada pemerintah agar status PPPK Paruh Waktu dihapus.

Penghapusan dimaksud ialah kenaikan status dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Harapannya, dengan berstatus PPPK penuh waktu, kinerja pegawai lebih bisa optimal.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

2. Pengakuan PPPK Paruh Waktu: Saat Honorer Gaji Rp 200 Ribu, Kini Rp2,6 Juta