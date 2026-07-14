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5 Berita Terpopuler: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & P3K PW, Gaji Aman, Berikut SE MenPANRB yang Harus Diketahui

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:43 WIB
5 Berita Terpopuler: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & P3K PW, Gaji Aman, Berikut SE MenPANRB yang Harus Diketahui - JPNN.COM
FGD dibuka Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal dengan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, Dirjen GTK kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani, dan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo. Foto dokumentasi GTKN for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (13/7) tentang ada kejutan untuk PPPK dan P3K PW, gaji untuk PPPK aman hingga, simak isi SE MenPANRB yang wajib diketahui semua ASN. Simak selengkapnya!

1. Akan Ada Kejutan untuk PPPK & P3K PW di Pidato Presiden 16 Agustus, Ini Bocorannya

Sekretaris Jenderal DPP Guru dan Tenaga Kependidikan (GTKN) Ratna Purwakesi mengungkapkan akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) di Pidato Presiden 16 Agustus 2026. 

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Dia pun memberikan sedikit bocoran mengenai pidato orang nomor satu di Indonesia itu. 

Menurut Ratna, pascapertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Presetyo Hadi, ada sinyalemen dari pihak Istana bahwa menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kabar baik untuk ASN termasuk PPPK paruh waktu dalam pidato kenegaraannya.

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Akan Ada Kejutan untuk PPPK & P3K PW di Pidato Presiden 16 Agustus, Ini Bocorannya

2. Gaji PPPK Aman, Pemda Membuka Formasi CPNS 2026

5 berita terpopuler sepanjang Senin (13/7) tentang ada kejutan untuk PPPK dan P3K PW, gaji untuk PPPK aman hingga, simak isi SE MenPANRB

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