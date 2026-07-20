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5 Berita Terpopuler: Akan Ada Pengajuan PPPK Penuh Waktu Berbasis Kinerja, Lulusan SMA/Sederajat Bisa Bersiap Diri

Senin, 20 Juli 2026 – 07:02 WIB
5 Berita Terpopuler: Akan Ada Pengajuan PPPK Penuh Waktu Berbasis Kinerja, Lulusan SMA/Sederajat Bisa Bersiap Diri - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, P3K PW. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (19/7) tentang pemda bakal melakukan pengajuan PPPK penuh waktu berbasis kinerja, lulusan SMA bisa bersiap diri untuk pembukaan sekolah kedinasan, hingga ASN PPPK sorot mentalitas DPR. Simak selengkapnya!

1. Bertambah Lagi Pemda Bersiap Usulkan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu, Berbasis Kinerja

Bertambah lagi jumlah pemerintah daerah yang bersiap-siap mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi PPPK Penuh Waktu. 

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Diberitakan sebelumnya, pemda yang bersiap mengajukan usulan P3K PW naik level menjadi ASN penuh waktu tahun ini, antara lain Pemerintah Kota Malang (Jawa Timur), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Terbaru, Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara, juga berancang-ancang melakukan langkah serupa.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Bertambah Lagi Pemda Bersiap Usulkan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu, Berbasis Kinerja

2. Giliran ASN PPPK Soroti Mentalitas Anggota Dewan, Datang Rapat Tidur Lalu Pulang

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (19/7) tentang pemda bakal melakukan pengajuan PPPK penuh waktu berbasis kinerja, lulusan SMA bisa bersiap diri

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  ASN  BKN  SMA  PPPK penuh waktu  PPPK Paruh Waktu  DPR 
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