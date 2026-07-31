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5 Berita Terpopuler: Anggaran Gaji Aman, Efisiensi MBG Bisa Menggaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening

Jumat, 31 Juli 2026 – 06:30 WIB
5 Berita Terpopuler: Anggaran Gaji Aman, Efisiensi MBG Bisa Menggaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (30/7) tentang anggaran gaji PPPK aman, seharusnya efisiensi MBG bisa untuk menggaji PPPK Paruh Waktu, hingga jutaan rupiah langsung masuk rekening. Simak selengkapnya!

1. Anggaran Gaji Aman, Kontrak PPPK & P3K PW Daerah Ini Tetap Diperpanjang

Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyatakan masih mampu menyiapkan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh maupun PPPK paruh waktu (P3K PW).  

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Oleh karena itu, Pemkab Demak memastikan tidak akan melakukan pengurangan maupun pemberhentian PPPK.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiharto menyatakan bahwa kontrak PPPK penuh maupun P3K PW tetap akan diperpanjang. "Kami pastikan tidak ada pengurangan maupun pemberhentian PPPK. Baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, kontraknya tetap diperpanjang," kata Sugiharto di Demak, Kamis (30/7). 

Menurut dia, Pemkab Demak telah mulai menganggarkan kebutuhan belanja pegawai untuk PPPK dan memperkirakan kebutuhan anggaran pada 2027 masih relatif sama dengan 2026.

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Anggaran Gaji Aman, Kontrak PPPK & P3K PW Daerah Ini Tetap Diperpanjang

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (30/7) tentang anggaran gaji PPPK aman, seharusnya efisiensi MBG bisa untuk menggaji PPPK Paruh Waktu

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  gaji PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  MBG  rupiah 
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