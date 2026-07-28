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5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Potong Gaji Muncul, PPPK Paruh Waktu Galau Massal, Sangat Menyedihkan

Selasa, 28 Juli 2026 – 07:13 WIB
5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Potong Gaji Muncul, PPPK Paruh Waktu Galau Massal, Sangat Menyedihkan - JPNN.COM
Perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu justru menimbulkan galau massal. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (27/7) tentang aturan baru potong gaji muncul, PPPK paruh waktu galau massal karena perpanjangan kontrak, hingga banyak pemda tak kuat mengangkat PPPK PW jadi ASN. Simak selengkapnya!

1. Perpanjangan Kontrak PPPK Paruh Waktu Justru Membuat Galau Massal

Mayoritas pemerintah daerah (pemda) memutuskan untuk memperpanjang kontrak kerja PPPK Paruh Waktu. 

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Namun, perpanjangan kontrak justru membuat para PPPK Paruh Waktu galau. Pasalnya, dengan hanya mendapatkan perpanjangan kontra, maka mereka belum mendapatkan kepastian alih status menjadi PPPK penuh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Perpanjangan Kontrak PPPK Paruh Waktu Justru Membuat Galau Massal

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2. Aturan Baru untuk PPPK Paruh Waktu, Sanksi Potong Gaji

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera memberlakukan absensi online dengan titik koordinat bagi PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup pemda setempat. 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (27/7) tentang aturan baru potong gaji muncul, PPPK paruh waktu galau massal karena perpanjangan kontrak

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K Paruh Waktu  Pemda  ASN  Potong gaji 
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