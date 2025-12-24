Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Bakal Ada Relokasi Guru PPPK, Honorer K2 yang Tak Lulus Verifikasi Bagaimana? Hashim Bilang Begini

Rabu, 24 Desember 2025 – 06:30 WIB
5 Berita Terpopuler: Bakal Ada Relokasi Guru PPPK, Honorer K2 yang Tak Lulus Verifikasi Bagaimana? Hashim Bilang Begini
Pertemuan Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo bersama jajarannya dengan kepala Dinas Pendidikan dan BKD membahas bagaimana relokasi guru PPPK. Foto Ekowi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (23/12) tentang baka ada relokasi guru PPPK tahun 2001/2022, honorer K2 yang tak lulus verifikasi banyak, hingga Hashim bilang begini soal sawit milik Presiden Prabowo. Simak selengkapnya! 

1. Guru PPPK 2021/2022 Bakal Direlokasi Besar-besaran, Ekowi Apresiasi Gubernur

Guru PPPK 2021/2022 akhirmya direlokasi besar-besaran oleh pemerintah provinsi (pemprov) Riau.  

Menurut Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi, informasi tersebut terungkap dalam pertemuan bersama kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membahas bagaimana relokasi guru PPPK.  

"Kami membahas bagaimana relokasi guru PPPK secepatnya dikabulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini," kata Ekowi kepada JPNN, Selasa (23/12).

Guru PPPK 2021/2022 Bakal Direlokasi Besar-besaran, Ekowi Apresiasi Gubernur

2. Berunjuk Rasa di OJK, AMPHI Desak Pemberian Sanksi Tegas Kepada PT Asuransi Jasa Tania

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (23/12) tentang baka ada relokasi guru PPPK tahun 2001/2022, honorer K2 yang tak lulus verifikasi banyak

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  guru  guru PPPK  honorer K2  Prabowo  OJK 
