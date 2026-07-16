5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (15/7) tentang banyak PPPK dan P3K PW terancam sanksi, negara harus menyelamatkan PPPK dan P3K PW, hingga alhamdulillah ada sinyal positif dari perjuangan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Negara Harus Menyelamatkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari Gelombang PHK

Masalah yang menimpa aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan mengundang reaksi keras PPPK dan PPPK paruh waktu.

Itu karena Pemkot Tidore Kepulauan memangkas tunjangan ASN mulai PNS, PPPK hingga PPPK paruh waktu.

Pemangkasan anggaran ini jadi solusi lantaran desakan massa PPPK dan PPPK paruh waktu yang melakukan aksi demo besar-besaran pada 6 Juli 2026 karena menolak dirumahkan.

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Negara Harus Menyelamatkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari Gelombang PHK

2. Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah