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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar hingga Juni, Gaji Ke-13 Aman?

Minggu, 14 Juni 2026 – 07:14 WIB
5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar hingga Juni, Gaji Ke-13 Aman? - JPNN.COM
Banyak PPPK Paruh Waktu belum digaji sejak diangkat hingga Juni 2026, gaji ke-13 makin jauh. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/6) tentang banyak PPPK paruh waktu yang belum dibayar hingga saat ini, gaji ke-13 aman? Hingga viral TNI menghadang demo mahasiswa. Simak selengkapnya!

1. Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar Hingga Juni, Gaji ke-13 Makin Jauh

Saat PNS dan PPPK menikmati gaji ke-13, tidak sedikit PPPK paruh waktu hanya gigit jari. Jangankan gaji ke-13, gaji bulanan saja belum dibayarkan. 

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Mereka sudah diberikan NIP PPPK paruh waktu dan bangga menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi soal hak-haknya jangan ditanya. 

Mereka hanya diminta sabar dan sabar.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar Hingga Juni, Gaji ke-13 Makin Jauh

2. Seluruh ASN termasuk PPPK Paruh Waktu Jangan Khawatir, Aman

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/6) tentang banyak PPPK paruh waktu yang belum dibayar hingga saat ini, gaji ke-13 aman? Hingga viral TNI menghadang demo

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  Gaji  Gaji ke-13 
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