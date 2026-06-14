5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar hingga Juni, Gaji Ke-13 Aman?

Minggu, 14 Juni 2026 – 07:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/6) tentang banyak PPPK paruh waktu yang belum dibayar hingga saat ini, gaji ke-13 aman? Hingga viral TNI menghadang demo mahasiswa. Simak selengkapnya!

1. Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar Hingga Juni, Gaji ke-13 Makin Jauh

Saat PNS dan PPPK menikmati gaji ke-13, tidak sedikit PPPK paruh waktu hanya gigit jari. Jangankan gaji ke-13, gaji bulanan saja belum dibayarkan.

Mereka sudah diberikan NIP PPPK paruh waktu dan bangga menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi soal hak-haknya jangan ditanya.

Mereka hanya diminta sabar dan sabar.

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Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar Hingga Juni, Gaji ke-13 Makin Jauh

2. Seluruh ASN termasuk PPPK Paruh Waktu Jangan Khawatir, Aman