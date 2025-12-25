Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Berat, Nasib Honorer Non-Database BKN Disinggung, Tidak Ada Rekrutmen PPPK Semuanya PNS

Kamis, 25 Desember 2025 – 06:52 WIB
5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Berat, Nasib Honorer Non-Database BKN Disinggung, Tidak Ada Rekrutmen PPPK Semuanya PNS - JPNN.COM
Lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen PPPK, semuanya PNS, simak penjelasan Kemdiktisaintek dan Kemendikdasmen. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (24/12) tentang beban fiskal berat, nasib honorer disinggung oleh Gubernur NTB, hingga tak ada rekrutmen PPPK semua jadi PNS. Simak selengkapnya! 

1. Di Hadapan Ribuan PPPK Paruh Waktu, Gubernur Singgung Nasib Honorer Non-Database BKN

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal melantik sebanyak 9.411 PPPK Paruh Waktu di lingkup pemerintah provinsi setempat, Selasa (23/12). 

Di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan masih ada 518 honorer non-database BKN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. 

"Mari jadikan pengabdian ini sebagai ibadah. Jangan lupa bersyukur karena di luar sana ada 518 orang di lingkungan Pemprov NTB yang tidak beruntung," ujarnya di Mataram, Selasa.

Di Hadapan Ribuan PPPK Paruh Waktu, Gubernur Singgung Nasib Honorer Non-Database BKN

2. 5 Tahun ke Depan Tidak Ada Rekrutmen PPPK, Semuanya PNS

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (24/12) tentang beban fiskal berat, nasib honorer disinggung oleh Gubernur NTB, hingga tak ada rekrutmen PPPK semua jadi PNS

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  BKN  PPPK Paruh Waktu  honorer nondatabase  honorer non-database BKN 
