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5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Nasib Honorer Belum Diangkat Bagaimana?

Rabu, 29 Juli 2026 – 07:17 WIB
5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Nasib Honorer Belum Diangkat Bagaimana? - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK terima SK. Foto: Ilustrasi/ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (28/7) tentang beban fiskal terlalu berat, daerah kesulitan membayar gaji PPPK, hingga nasib honorer yang belum diangkat bagaimana? Simak selengkapnya!

1. Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Tak Mampu Lagi Urus PPPK dan P3K PW

Kepala daerah tidak mampu mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PPPK paruh waktu (P3K PW). 

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Mereka pun memilih memperpanjang masa kontrak P3K PW dan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli mengatakan bahwa kondisi makin diperparah dengan adanya PPPK paruh waktu, karena pemda harus memasukkan gajinya dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 

Sisi lain, kas daerah kembang kempis karena pemberlakuan efisiensi anggaran.

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Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Tak Mampu Lagi Urus PPPK dan P3K PW

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (28/7) tentang beban fiskal terlalu berat, daerah kesulitan membayar gaji PPPK, hingga nasib honorer bagaimana?

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PHK  PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer  PNS  CPNS  BKN  guru honorer 
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