JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Beredar Isu Liar, Coba Cermati SE MenPAN-RB Terbaru, Jangan Coba Memasukkan Honorer Bodong

Senin, 11 Agustus 2025 – 06:47 WIB
MenPANRB Rini Widyantini menerbitkan SE terbaru tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu tertanggal 8 Agustus 2025. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (10/8) tentang beredar isu liar soal Karyoto marah kepada Kapolri, cermati SE MenPAN-RB, jangan coba-coba memasukkan honorer bodong. Simak selengkapnya!

1. Cermati SE MenPANRB: Hanya 3 Kategori Masuk Prioritas PPPK Paruh Waktu

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 menyebutkan ada 3 kategori pelamar yang masuk prioritas untuk diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

SE MenPANRB tertanggal 8 Agustus 2025 itu menyebutkan 3 kategori dimaksud, yakni honorer database BKN dan aktif bekerja, honorer non-database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus, serta Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berikut ini poin-poin penting SE terbaru MenPANRB Rini Widyantini tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.

2. Usulan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Harus Ada SPTJM, Jangan Coba Masukin Honorer Bodong

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  Honorer Bodong  ASN 
