JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Berubah Status, Ribuan PPPK Paruh Waktu Diangkat, Skema Gaji Berubah

Rabu, 03 Desember 2025 – 06:55 WIB
Sebanyak 5.408 PPPK paruh waktu Kabupaten Sumedang menerima SK pengangkatan, Senin (1/12/2025). Foto: ANTARA/Ilham Nugraha

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (2/12) tentang PPPK paruh waktu naik status, ribuan ASN tersebut diangkat, hingga skema gaji berubah di atas Rp 250 ribu. Simak selengkapnya! 

1. Ribuan PPPK Paruh Waktu Menerima SK, Gaji di Atas Rp 250 Ribu, Itu pun Sudah Naik

Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyerahkan SK pengangkatan kepada 5.408 PPPK Paruh Waktu, Senin (1/12). 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia mengingatkan pemkab setempat agar menghentikan seluruh bentuk rekrutmen honorer, setelah pelantikan PPPK Paruh Waktu tersebut. 

"Saya juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa mulai hari ini tidak boleh lagi ada rekrutmen honorer atau non-ASN. Para kepala dinas harus mematuhi hal ini," kata Asep saat diwawancarai di Sumedang.

Ribuan PPPK Paruh Waktu Menerima SK, Gaji di Atas Rp250 Ribu, Itu pun Sudah Naik

2. Ingat ya, SPMT PPPK Paruh Waktu 1 Januari 2026

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  guru PPPK  PPPK Paruh Waktu  gaji PPPK  ASN  guru 
