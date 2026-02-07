Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Bikin Geger, Terungkap Bocoran OTT KPK di Depok, Mulyono Mengaku Berdosa

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:09 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo soal OTT KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (6/2) tentang bikin geger anak di NTT bunuh diri, terungkap bocoran OTT KPK Depok, hingga Mulyono mengaku berdosa seusai ditangkap KPK. Simak selengkapnya!

1. Mulyono Mengaku Berdosa Seusai Ditangkap KPK

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Mulyono (MLY) mengaku berdosa seusai ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca Juga:

"Saya menerima janji hadiah uang. Itu saya salah," kata Mulyono sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam. 

Namun, Mulyono menyampaikan bahwa pekerjaan terkait restitusi pajak yang dilakukannya sudah sesuai prosedur dan aturan.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

2. Anak Buah Purbaya Ditangkap KPK, Berawal dari Impor Barang KW Milik Bos Blueray Cargo

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  KPK  OTT KPK  Ekspor Impor  impor  suap impor 
