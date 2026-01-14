5 Berita Terpopuler: BKN Buka-bukaan, Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Seharusnya Tak Terjadi, KemenPAN-RB & DPR Diminta Bersikap

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (13/1) tentang Kepala BKN buka bukaan soal posisi PNS dan PPPK, pemutusan kontrak kerja PPPK seharusnya tidak terjadi, hingga KemenPAN-RB & DPR diminta segera ambil sikap. Simak selengkapnya!

1. Ketum AP3KI: KemenPAN-RB & DPR Harus Bersikap Sebelum Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Marak

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan DPR harus ambil sikap sebelum pemutusan kontrak kerja marak di daerah-daerah.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, sikap tegas KemenPAN-RB dan Komisi II DPR sangat diperlukan untuk mencegah menjalarnya virus pemutusan kontrak kerja PPPK ke daerah-daerah. Alasan pemda tidak memperpanjang kontrak kerja pun dinilai tidak fair.

Ketum AP3KI: KemenPAN-RB & DPR Harus Bersikap Sebelum Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Marak

2. Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Seharusnya Tidak Terjadi, Pemda Harus Kedepankan Kemanusiaan

Pemutusan kontrak kerja PPPK yang menimpa guru dan tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah daerah terus menuai kecaman.