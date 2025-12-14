5 Berita Terpopuler: BKN Desak Pemda, Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Jembatan, Gajinya Cair

Minggu, 14 Desember 2025 – 06:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/12) tentang BKN desak pemda untuk menetapkan SMPT 1 Januari, skema PPPK cuma jembatan, hingga gaji PPPK cair. Simak selengkapnya!

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, SPMT 1 Januari 2026

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah menyiapkan anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu.

Adapun penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Mataram dijadwalkan pada 22 Desember 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono menyebutkan, penerima SK PPPK Paruh Waktu sebanyak 3.067 orang.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, SPMT 1 Januari 2026

2. BKN Desak Pemda Tetapkan SPMT PPPK Paruh Waktu Paling Lambat 1 Januari 2026