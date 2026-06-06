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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: BKN Keluarkan Pernyataan Tegas, PPPK Paruh Waktu Gembira, Surat Peralihan Status P3K PW Terbit

Sabtu, 06 Juni 2026 – 07:40 WIB
5 Berita Terpopuler: BKN Keluarkan Pernyataan Tegas, PPPK Paruh Waktu Gembira, Surat Peralihan Status P3K PW Terbit - JPNN.COM
Pemkab Lombok Tengah ikut membuka seleksi CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (5/6) tentang Kepala BKN mengeluarkan pernyataan tegas soal CPNS, PPPK paruh waktu gembira soal aliansi dengan Kemendagri, hingga surat peralihan status P3K PW terbit. Simak selengkapnya!

1. Hasil Pertemuan Aliansi dengan Kemendagri Bikin PPPK Paruh Waktu Gembira, Pintu Terbuka

Pertemuan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hasil positif. 

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Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, sejumlah pejabat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan penjelasan soal arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah PPPK paruh waktu

"Alhamdulillah kami mendapatkan banyak informasi dari Kemendagri. Ini jadi kompas perjuangan kami," kata Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika kepada JPNN, Jumat (5/6/2026). Baca Juga:

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Hasil Pertemuan Aliansi dengan Kemendagri Bikin PPPK Paruh Waktu Gembira, Pintu Terbuka

2. Surat Peralihan Status PPPK Paruh Waktu Terbit, Faisol Menentang Keras, Ada Apa?

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (5/6) tentang Kepala BKN mengeluarkan pernyataan tegas soal CPNS, PPPK paruh waktu gembira

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  BKN  ASN  PNS 
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