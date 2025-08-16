Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Data Sudah Masuk 80 %, Honorer Siluman Menghantui Usulan PPPK Paruh Waktu, Oalah Ternyata

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 06:30 WIB
5 Berita Terpopuler: Data Sudah Masuk 80 %, Honorer Siluman Menghantui Usulan PPPK Paruh Waktu, Oalah Ternyata
Koordinator FHNK2I Tendik Kabupaten Ponorogo, Abdul Manan dan beberapa perwakilan pengurus bertemu BKPSDM Kabupaten Ponorogo. Foto dok. FHNK2I for JPNN

JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (15/8) tentang data sudah honorer sudah masuk 80 persen, honorer siluman menghantui penerimaan PPPK Paruh Waktu, hingga oalah ternyata ini alasan jaksa tak eksekusi Silfester. Simak selengkapnya!

1. Proses PPPK Paruh Waktu Sudah 80%, Sebelum 20 Agustus Data Semua Honorer Masuk

1. Proses PPPK Paruh Waktu Sudah 80%, Sebelum 20 Agustus Data Semua Honorer Masuk

Proses PPPK paruh waktu sudah 80%. Sebelum 20 Agustus data semua honorer masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Baca Juga:

Koordinator Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Kabupaten Ponorogo, Abdul Manan mengungkapkan, honorer R2, R3, R4 yang telah mengikuti tahapan seleksi PPPK 2024 dan belum mendapatkan formasi diusulkan menjadi ASN PPPK paruh waktu ke KemenPAN-RB melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Itu keterangan Bapak Zamroni dan Bapak Imam selaku Kabid P3DASI BKPSDM Kabupaten Ponorogo saat kami dan beberapa perwakilan teman-teman FHNK2I menghadap," kata Abdul Manan kepada JPNN, Jumat (15/8).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Proses PPPK Paruh Waktu Sudah 80%, Sebelum 20 Agustus Data Semua Honorer Masuk

2. Ada Kekhawatiran Honorer Siluman Diselipkan di Usulan PPPK Paruh Waktu, IPNA Desak Uji Publik

Ada Kekhawatiran Honorer Siluman Diselipkan di Usulan PPPK Paruh Waktu, IPNA Desak Uji Publik

honorer  PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer siluman 
