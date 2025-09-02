Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Demo Besar-besaran di Bandung, Ada Massa Berpakaian Hitam-Hitam, Aparat Langsung Bertindak

Selasa, 02 September 2025 – 06:52 WIB
5 Berita Terpopuler: Demo Besar-besaran di Bandung, Ada Massa Berpakaian Hitam-Hitam, Aparat Langsung Bertindak
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Foto: Humas Polda Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (1/9) tentang demo besa-besaran di Badung pecah, ada massa berpakaian hitam hitam, hingga aparat langsung bertindak saat demo mulai ricuh. Simak selengkapnya!

1. Menyeruak Kabar Demo Besar-besaran di Bandung Hari Ini, Kapolda Minta Bantuan Pangdam

Menyeruak kabar bakal ada aksi demo besar-besaran di Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari ini Senin 1 September 2025.



Mengantisipasi aksi demo hari ini, TNI dan Polri menyiagakan pasukan gabungan untuk menjaga kondusivitas, terutama di kawasan Gedung DPRD Jaba serta sejumlah titik strategis lainnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima surat izin resmi terkait rencana aksi tersebut.







2. Demo di Bandung Hari Ini Rusuh, Massa Berpakaian Hitam-hitam Beraksi, Siapa Mereka?



TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  Demo  Demonstrasi  Prabowo  dprd jawa barat 
