JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Demo Pecah, Info A1 Beredar, PPPK Paruh Waktu dapat Kepastian Jaminan Hari Tua

Selasa, 30 Desember 2025 – 07:11 WIB
5 Berita Terpopuler: Demo Pecah, Info A1 Beredar, PPPK Paruh Waktu dapat Kepastian Jaminan Hari Tua
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wabup Mujiono foto bersama dengan PPPK Paruh Waktu setelah menyerahkan SK di Gor Tawang Alun Banyuwangi, Minggu (28/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Banyuwangi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (29/12) tentang demo tolak UMP 2026 pecah, info A1 beredar soal PPPK paruh waktu teken SPMT tanggal 1, hingga PPPK paruh waktu dapat jaminana hari tua. Simak selengkapnya! 

1. PPPK Paruh Waktu Terima SK, Langsung Mendapat Kepastian Jaminan Hari Tua

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu kepada 4.888 orang pegawai, Minggu (28/12). 

Para ASN PPPK Paruh Waktu yang baru dilantik itu langsung mendapatkan kepastian soal jaminan hari tua. 

Pasalnya, acara penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dirangkai dengan penandatanganan kerja sama Pemkab Banyuwangi dengan PT Asuransi Jiwa Taspen (Persero).

2. Kisah Nenek Elina Diusir dari Rumah oleh Samuel dan Pria Berbaju Madas Malika

5 berita terpopuler sepanjang Senin (29/12) tentang demo tolak UMP 2026 pecah, info A1 beredar soal PPPK paruh waktu teken SPMT tanggal 1

